Бренд RTFKT Studios, который занимается созданием виртуальных кроссовок, совместно с крипто-художником FEWOCiOUS устроил аукцион со своими товарами через блокчейн и заработал $3,1 миллиона за семь минут.

Об этом сообщает Hypebeast.

RTFKT Studios погрузился в мир цифровой моды в феврале благодаря феноменальному росту рынка NFT – невзаимозаменяемых токенов. Это новый вид криптовалюты, существующий исключительно в своей криптосистеме.

Последняя распродажа бренда – результат сотрудничества с крипто-художником, известным как FEWOCiOUS, 18-летним парнем, который быстро набирает популярность в Сети.

“Примерить” виртуальные кроссовки можно при помощи фильтров дополненной реальности в Snapchat и других приложениях. Участники аукциона могли получить также физическую пару, хотя по-настоящему ценным в данном случае является цифровой оригинал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artifact Studios (@rtfktstudios)

Всего за семь минут было продано более 600 пар кроссовок трех стилей на сумму более 3,1 миллиона долларов. Они уже появились на вторичном рынке по цене около 5000 долларов США за пару.