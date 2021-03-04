Об этом сообщает Hypebeast.
RTFKT Studios погрузился в мир цифровой моды в феврале благодаря феноменальному росту рынка NFT – невзаимозаменяемых токенов. Это новый вид криптовалюты, существующий исключительно в своей криптосистеме.
Последняя распродажа бренда – результат сотрудничества с крипто-художником, известным как FEWOCiOUS, 18-летним парнем, который быстро набирает популярность в Сети.
“Примерить” виртуальные кроссовки можно при помощи фильтров дополненной реальности в Snapchat и других приложениях. Участники аукциона могли получить также физическую пару, хотя по-настоящему ценным в данном случае является цифровой оригинал.
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Всего за семь минут было продано более 600 пар кроссовок трех стилей на сумму более 3,1 миллиона долларов. Они уже появились на вторичном рынке по цене около 5000 долларов США за пару.
- Ранее сообщалось, что певица и художница Граймс продала коллекцию цифровых произведений искусства “WarNymph” почти за 6 миллионов долларов.