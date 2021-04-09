Об этом сообщает Reuters.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в марте продажи достигли 2,53 миллиона автомобилей, что на 74,9% больше, чем в прошлом году.
Продажи автомобилей на новой энергии (NEV), в том числе электромобилей с батарейным питанием, гибридных автомобилей с бензиново-электрическим приводом и автомобилей на водородных топливных элементах, выросли в марте на 239 % до 226 000 единиц.
Отмечается, что производители NEV, такие как местные Nio Inc и Xpeng Inc, а также иностранные группы, такие как Tesla Inc, расширяют производственные мощности в Китае, продвигая более экологичные автомобили для снижения загрязнения воздуха.
Другая китайская автомобильная организация сообщила, что в марте Tesla продала 35 478 автомобилей китайского производства.
- Ранее сообщалось, что компания Volkswagen инвестировала около 40 миллиардов долларов в исследования и разработку электромобилей, а также в заводские технологии, необходимые для их создания и представила компактный кроссовер-внедорожник Volkswagen ID.4.