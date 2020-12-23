Продажи наиболее ожидаемой видеоигры года – Cyberpunk 2077 со дня релиза превысили 13 миллионов копий.

Об этом, в частности, сообщают агентство Bloomberg и издание The Verge со ссылкой на компанию-разработчика.

Так, согласно данным польской компании CD Projekt RED, создавшей игру, за 10 дней (с 10 по 20 декабря включительно) геймеры приобрели более 13 млн копий Cyberpunk 2077.

Это данные продаж цифровых и физических копий на всех платформах с учетом оформленных возвратов от игроков.

Таким образом, с учетом 8 млн предзаказов после релиза было продано более 13 млн экземпляров игры.

В сообщении CD Projekt не содержится информация о масштабе самих возвратов.

Компания решила раскрыть предварительную оценку стартовых продаж игры для инвесторов (так как эти данные могут повлиять на их решения).

Нынешний результат соответствует примерно 50% от прогнозируемого аналитиками объема продаж Cyberpunk 2077 по итогам первого года (до того, как цифровые магазины и сама CD Projekt начали возвращать деньги за игру).

С продажами в 13 млн копий Cyberpunk 2077 становится в один ряд с самыми продаваемыми играми 2020 года. В то же время она все еще сильно отстает от ТОП-50 самых продаваемых игр всех времен и предыдущего хита компании CD Projekt Red — “The Witcher 3: Wild Hunt” (“Ведьмак 3: Дикая Охота” – игра была продана тиражом более чем 28 млн копий на всех платформах).

Ранее в CD Projekt сообщали, что выручка от предзаказов уже превысила затраты на разработку Cyberpunk 2077 и маркетинг.

Вполне возможно, что продажи Cyberpunk 2077 значительно возрастут после того, как студия CD Projekt исправит ошибки и баги в игре, и та вернется в PlayStation Store.

Как известно, на прошлой неделе компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел предложила полный возврат средств. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft.

После этого акции CD Projekt резко обвалились в цене (примерно на 40%).

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах. После выхода геймеры начали массово жаловаться на многочисленные баги и проблемы с производительностью. Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

СПРАВКА. Cyberpunk 2077 — компьютерная ролевая игра в жанре Action/RPG. Она была разработана польской студией CD Projekt RED (создателем популярных игр о “Ведьмаке”).

Cyberpunk 2077 является продолжением игры “Киберпанк 2020”, действия происходят спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви (англ. V), пол, параметры внешности и прошлое которого игроки смогут выбирать сами. Игроку предоставляется на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир состоит из города, поделенного на уникальные районы, в котором присутствует полный цикл дня и ночи.