Продажи iPhone 12 mini продолжают падать — пользователей интересуют более крупные устройства: отчет

Продажи смартфона iPhone 12 mini продолжают снижаться — в первой половине января на эту модель пришлось менее 5% продаж iPhone 12.

Об этом заявил во вторник поставщик отраслевых данных Counterpoint, сообщает Reuters.

Пользователи смартфонов в последние годы переключились на более крупные устройства, поскольку они потребляют больше видеоконтента на ходу и используют визуально насыщенные социальные сети – такие, как Facebook, Instagram, Tiktok и Snapchat.

График: Мировая доля смартфонов с маленьким экраном неуклонно снижается:

Аналитик J.P. Morgan Уильям Янг на прошлой неделе заявил, что слабый спрос на iPhone 12 и 12 mini может привести к тому, что Apple прекратит производство mini во втором квартале.

“Инвесторы ожидают корректировки ассортимента продукции, и это не должно вызывать неприятных сюрпризов”, – добавил Ян.

В прошлом году компания выпустила меньший вариант модели iPhone 12 с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем, но спрос на смартфоны меньшего размера, похоже, слабее по сравнению с iPhone 12 Pro высокого класса и старым iPhone 11s.

“Это соответствует тому, что мы наблюдаем на более широком мировом рынке, где на экраны до 6.0 сейчас приходится около 10% всех проданных смартфонов”, – сказал аналитик Counterpoint Том Канг.

В январе компания из Купертино, штат Калифорния, сообщила о квартальной выручке от продажи iPhone в 65,60 млрд долларов, что побило рекорд, установленный три года назад.

График: Продажи iPhone от Apple достигли рекордных значений: