Британский кинорежиссёр и продюсер Ридли Скотт заключил долгосрочный контракт с компанией Apple.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Согласно условиям сделки, студия Скотта Scott Free Productions будет заниматься производством различных телевизионных проектов для Apple TV+. Сумма сделки не разглашается, но источники издания говорят, что речь идет о семизначной цифре.

Отмечается, в 1984 году режиссер уже снял для Apple культовый рекламный ролик, который посвящен компьютеру Macintosh.