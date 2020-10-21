#Букви ведут трансляцию с места событий.
Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства, и проводить допросы.
Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязательства.
После того как было объявлено решение, люди, которые приехали в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета, заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.
Впоследствии активисты отправились в резиденцию президента Владимира Зеленского. Там был организован открытый микрофон.
Под резиденцией собрались около 100 активистов в десятки правоохранителей.
В конце акции протестующие жгли файеры и скандировали “Венедиктову в отставку”, “Зелю вон” и другие лозунги.
Позже на месте оставили транспарант со словами: “Вместо патриотов сядешь ты”.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 6 октября Апелляционный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. После этого возле суда произошли столкновения между силовиками и сторонниками Антоненко. В результате пострадал журналист Виктор Трегубов.
- 18 октября подполковник британской армии, военный эксперт Глен Грант написал открытое письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и заявил, что нет прямых доказательств в том, что Андрей Антоненко связан с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.