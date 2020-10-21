Под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где также проживает генпрокурор Ирина Венедиктова, устроили акцию протеста в ответ на решение о продлении меры пресечения фигурантам дела Шеремета.

#Букви ведут трансляцию с места событий.

Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства, и проводить допросы.

Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязательства.

После того как было объявлено решение, люди, которые приехали в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета, заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.

Впоследствии активисты отправились в резиденцию президента Владимира Зеленского. Там был организован открытый микрофон.

Под резиденцией собрались около 100 активистов в десятки правоохранителей.

В конце акции протестующие жгли файеры и скандировали “Венедиктову в отставку”, “Зелю вон” и другие лозунги.

Позже на месте оставили транспарант со словами: “Вместо патриотов сядешь ты”.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.