Депутаты местных советов от партии "Слуга народа" будут время от времени проходить политические тренинги в Киеве.

Об этом рассказал в интервью “Радио НВ” глава партии, нардеп Александр Корниенко.

Он сравнил данную инициативу со “школой депутата” для “слуг народа”, которая проходила летом 2019 года в Трускавце.

“Мы собираемся Трускавец превратить в постоянно действующий “орган”. Мы об этом давно говорили. Для народных депутатов это труднее сделать, они занятые люди. А местных депутатов из разных регионов раз в определенное время мы будем вызывать в Киев, знакомить их друг с другом, проводить для них очень интересное и насыщенное обучение”, — отметил Корниенко.

Он также рассказал, что “Слуга народа” соберет “в тайном месте” своих кандидатов на должности мэров городов накануне съезда политсилы, который запланирован на понедельник, 31 августа.

“У нас будет съезд 31-го числа, и мы накануне этого будем собирать в тайном месте наших кандидатов на городских председателей. Без участия прессы”, — подчеркнул Корниенко.

По его словам, целью встречи станет обсуждение стратегии городов, особенностей местного самоуправления, избирательная кампания и прочее.

(На видео – с 29:00)