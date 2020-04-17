Продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля не могли попасть в Киев.

Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, комментарий которого приводит пресс-служба ГСЧС.

По его словам, 16 апреля в Украине отмечалось усиление скорости ветра до 17-22 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдалась на территории Житомирской и Киевской областей: в частности, на севере Киевской области – в Зоне отчуждения.

“Направление ветра было северо-западным. Таким образом, те продукты горения, которые были в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев. И вчерашние проблемы, связанные с пылевой бурей и перемещением на территорию Киева продуктов горения, не связаны с Чернобыльской зоной. Это перемещение воздушных масс из Житомирской области”, – подчеркнул Кульбида.

Он уточнил, что в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, не прогнозируется усиления скорости ветра до значительных показателей (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с).

Радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме в Зоне отчуждения в 15 пунктах наблюдения.

“Среди элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился”, – отметил Кульбида.

Директор Укргидрометцентра рекомендует ограничить пребывание на улице, особенно в утренние часы.

Кульбида проинформировал, что во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха и начинается перемешивание воздушных масс. Это уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.