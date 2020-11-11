Ассортимент устройств весьма внушителен: можно приобрести компактную модель для дома по доступной цене, а можно купить электронику, способную транслировать 3D-изображения (потребуются очки).

Возможности современных моделей

Проекционная техника не только выводит видео и фото с телевизора, смартфона и других устройств на большой экран. Также она может:

  • переворачивать картинку или изменять ее размеры так, как нужно пользователю;
  • регулировать яркость, контрастность и другие параметры в зависимости от интенсивности освещения в комнате;
  • поддерживать 3D-видео;
  • подключаться к другим устройствам и интернету через Wi-Fi;
  • подключаться к ПК, ноутбукам, камерам, колонкам через соответствующие разъемы.

Конечно, далеко не все модели имеют такие возможности. Поэтому при выборе нужно принять решение о целесообразности наличия определенных функций. Нет смысла переплачивать за возможности, которые не будут задействованы.

Ключевые критерии выбора проектора для дома

Главными параметрами считаются:

  • тип используемой лампы (UHP, светодиоды, ксенон, LaserLED) – влияет на качество и яркость картинки;
  • разрешение (1280 на 800 точек, Full HD, 4K) – чем выше показатель, тем менее зернистое изображение;
  • яркость (800-10000 люмен и выше) – минимальные показатели подойдут для использования только в затемнённом помещении;
  • технология (LCD, DLP, LCoS) – определяет контрастность.

Современные проекторы – надёжное и многофункциональное оборудования. Оно используется не только для развлечений, но и для обучения, презентаций. Большой экран используется для изучения графиков, таблиц. Но в домашних условиях всё же преобладает развлекательная функция. С помощью проектора можно показать друзьям семейное фото, вывести на экран картинку компьютерной игры, устроить дома кинотеатр.

Большинство бюджетных моделей предназначено для использования в затемненной комнате. Но даже такие устройства также дополнительно оснащены стереодинамиками для качественной передачи звука. За работоспособность лампы не стоит переживать: она гарантированно проработает несколько лет, так как рассчитана на это. Некоторые производители предоставляют 10-летнюю гарантию.

 