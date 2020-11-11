Во многих домах появился такой прибор как проектор. Скидки на Черную Пятницу позволяют приобрести устройство всем желающим. Изображения и видео может выводиться с помощью такой электроники со смартфона, ноутбука или видеокамеры. В отличии от телевизора, размер картинки может быть очень большим. Без особых усилий можно превратить комнату в домашний кинотеатр.

Ассортимент устройств весьма внушителен: можно приобрести компактную модель для дома по доступной цене, а можно купить электронику, способную транслировать 3D-изображения (потребуются очки).

Возможности современных моделей

Проекционная техника не только выводит видео и фото с телевизора, смартфона и других устройств на большой экран. Также она может:

переворачивать картинку или изменять ее размеры так, как нужно пользователю;

регулировать яркость, контрастность и другие параметры в зависимости от интенсивности освещения в комнате;

поддерживать 3D-видео;

подключаться к другим устройствам и интернету через Wi-Fi;

подключаться к ПК, ноутбукам, камерам, колонкам через соответствующие разъемы.

Конечно, далеко не все модели имеют такие возможности. Поэтому при выборе нужно принять решение о целесообразности наличия определенных функций. Нет смысла переплачивать за возможности, которые не будут задействованы.

Ключевые критерии выбора проектора для дома

Главными параметрами считаются:

тип используемой лампы (UHP, светодиоды, ксенон, LaserLED) – влияет на качество и яркость картинки;

разрешение (1280 на 800 точек, Full HD, 4K) – чем выше показатель, тем менее зернистое изображение;

яркость (800-10000 люмен и выше) – минимальные показатели подойдут для использования только в затемнённом помещении;

технология (LCD, DLP, LCoS) – определяет контрастность.

Современные проекторы – надёжное и многофункциональное оборудования. Оно используется не только для развлечений, но и для обучения, презентаций. Большой экран используется для изучения графиков, таблиц. Но в домашних условиях всё же преобладает развлекательная функция. С помощью проектора можно показать друзьям семейное фото, вывести на экран картинку компьютерной игры, устроить дома кинотеатр.

Большинство бюджетных моделей предназначено для использования в затемненной комнате. Но даже такие устройства также дополнительно оснащены стереодинамиками для качественной передачи звука. За работоспособность лампы не стоит переживать: она гарантированно проработает несколько лет, так как рассчитана на это. Некоторые производители предоставляют 10-летнюю гарантию.