В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что в качестве меры профилактики COVID19 необходимо в обязательном порядке мыть руки, но не стоит зацикливаться на обработке овощей и фруктов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В FDA заявили, что на сегодняшний день нет фактов, доказывающих, что продукты питания могут быть источником COVID19.

“В настоящее время нет доказательств того, что пища или упаковка пищевых продуктов для людей или животных связаны с передачей COVID19”, – недавно сообщили в FDA.

Grocery shopping concerns?

We’ve compiled info on how to shop for food safely, assurances that there are no food shortages as distribution chains adjust, and how to maintain food safety at home. #COVID19 https://t.co/D0g6HSlcPn — FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) April 23, 2020

В журнале The New England Journal of Medicine опубликовали исследование, целью которого было проанализировать, как долго вирус задерживается на разных поверхностях.

Джейми Ллойд-Смит – один из ученых, который работал над исследованием. Он напомнил, что на металле и пластике коронавирус может оставаться два – три дня, а на картоне – до 24 часов. При этом, он не советует дополнительно обрабатывать продукты питания, а также контейнеры, в которых привозят/продают приготовленную еду из заведений/магазинов.

“Лично я нет. Я мою и дезинфицирую руки перед тем, как беру в руки продукты, распаковываю их. Также я тщательно мою руки, когда заканчиваю делать это”, – рассказал ученый.

Он отметил, что вероятность того, что вирус каким-то образом может попасть на еду в таком количестве, чтобы быть опасным, крайне незначительная.

“Да, я осторожен, я мою руки, но я не расцениваю это, как радиоактивное излучение вируса”, – пояснил он.

При этом, если речь идет о человеке, который в группе риска, то Ллойд-Смит считает, что такая мера предосторожности, как дополнительная обработка продуктов питания не помешает.

“Простой способ обезопасить продукты питания, которые не нуждаются в охлаждении или заморозке – оставить их в пакете на один день. Это значительно снизит уровень любого возможного заражения”, – рассказал ученый.

Вирусолог доктор Джон Уильямс, который изучал коронавирусы в течение десятилетий, также не слишком обеспокоен по этому поводу.

“Лично мы чередуем приготовление еды дома и доставку еды на дом. И мы не вытираем контейнеры из ресторана дополнительно”, – поделился он.

Главное – мыть руки

Ученые отмечают, что мытье и дезинфекция рук имеют ключевое значение для профилактики коронавируса.

“Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как долго вирус будет сохраняться и дезинфицировать все, или вытирать все, вы можете минимизировать вероятность заражения, просто правильно умывая руки, используя дезинфицирующее средство по возвращению из магазина или заведения общественного питания”, – сказано в сообщении.

Уильямс считает, что те, кто сильно переживают по поводу обеззараживания продуктов, могут воспользоваться специальными дезинфицирующими салфетками.

“Некоторые люди хотят носить и ремень, и подтяжки, чтобы держать штаны, верно? Поэтому, если люди обеспокоены передачей вируса через продукты питания или вывоз еды, просто осторожно извлеките контейнеры с едой из пакета, выбросьте пакет и затем используйте немного геля для рук или мыла с водой. Но, тем не менее, шансы получить вирус таким образом очень, очень низкие”, – добавил Уильямс.