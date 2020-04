Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В FDA заявили, что на сегодняшний день нет фактов, доказывающих, что продукты питания могут быть источником COVID19.

“В настоящее время нет доказательств того, что пища или упаковка пищевых продуктов для людей или животных связаны с передачей COVID19”, – недавно сообщили в FDA.

Grocery shopping concerns?

We’ve compiled info on how to shop for food safely, assurances that there are no food shortages as distribution chains adjust, and how to maintain food safety at home. #COVID19 https://t.co/D0g6HSlcPn

— FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) April 23, 2020