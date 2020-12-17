Об этом сообщила пресс-служба партии “Голос”.

В частности, “за” проголосовали 10 депутатов из 22.

По словам депутата Инны Совсун, во время общения с профильным комитетом Витренко постоянно подчеркивал, что народные депутаты – представители народа.

“И именно в сотрудничестве с ними надо решать болезненные проблемы отрасли. Понятный политический шаг, правда вряд ли действенный в общении с комитетом, в котором хорошая часть депутатов представляет интересы отдельных компаний, и отнюдь не народа”, – пояснила она.

Касательно вопроса премий от “Нафтогаза” Витренко объяснил, что деньги, которые ему должна компания в размере 4 млн – перечислены в Государственный бюджет. А взамен этого он получил государственные облигации на соответствующую сумму.

Теперь решение о назначении Витренко министром энергетики будут принимать сессионном зале Парламента.

Напомним, что на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики. Однако она продолжила работать в ведомстве в должности первого заместителя министра.

20 ноября исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство. #Буквы рассказывали, что известно о новом главе министерства.