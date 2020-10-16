Бюджетный комитет Верховной Рады сегодня не смог рассмотреть поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

“Заседание Бюджетного комитета, на котором должны были утвердить поправки к проекту госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено из-за отсутствия кворума”, – говорится в сообщении.

Он отметил, что на заседание пришли 11 членов Комитета из 36.

Гончаренко также добавил, что первого чтения госбюджета 20 октября, как этого требует Регламент Верховной Рады, скорее всего, не будет. Такую же информацию опубликовал и нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк.