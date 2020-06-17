Комитет по вопросам экономразвития не рекомендовал парламенту принимать программу действий Правительства в текущей редакции и вынес ее на рассмотрение в сессионный зал.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, спикер парламента Дмитрий Разумков проинформировал, что Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Правительства 18 июня — после того, как она будет отработана профильных комитетах.

Комитет по вопросам экономического развития на заседании 17 июня отказался рекомендовать парламенту принять программу действий Кабмина в текущей редакции. Пять членов комитета проголосовали “за”, четверо присутствовавших — “против”, столько же воздержались, решение было не принято.

В то же время комитет поддержал решение вынести документ на рассмотрение в сессионном зале Рады. За соответствующее решение проголосовали девять членов комитета, один высказался против, еще трое воздержались.

В то же время комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил программу на своем заседании “хоть и со второй попытки”, как отметила замглавы комитета Евгения Кравчук.

Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной Раде повторно отправить программу на доработку.

Напомним, ранее на сайте Верховной Рады опубликовали программу деятельности Кабинета Министров, где сказано, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, поставленные перед Украиной мировой пандемией COVID-19”. Документ состоял из 9 страниц и не содержал конкретики или детального плана действий по каждому направлению. 29 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил документ на доработку.

4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду отправить программу деятельности Правительства на доработку и парламент сделал это.