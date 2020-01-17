Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал удовлетворить заявление об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Нардепы рассмотрели представление премьер-министра Алексея Гончарука на увольнение Бабак. Отмечалось, что министр увольняется по собственному желанию.

В итоге решение по Бабак поддержал 21 член комитета, еще 4 воздержались.

“Рекомендовать Верховной Раде Украины освободить Бабак Алену Валерьевну от должности министра развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам, членам комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об освобождении Бабак Алены Валерьевны от должности министра развития общин и территорий Украины. Рекомендовать ВР проект постановления об освобождении Бабак от должности министра принять в целом”, – объявил председатель комитета Андрей Клочко.

Стоит отметить, что самой Бабак на заседании не было. В связи с этим часть членов комитета настаивали, чтобы в дальнейшем подобные решения принимались при участии должностных лиц, вопрос об отставке которых рассматривается.

В ходе заседания комитет также рекомендовал Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий (вместо Бабак). За это решение проголосовали 22 члена профильного комитета.

Шмыгаль сейчас возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.