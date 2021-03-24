Экс-нардеп, участница Евромайдана Татьяна Черновол, которой в декабре 2020 года вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве, написала, что находится на море и передала привет "врагам".

Такой пост Черновол опубликовала в Facebook.

“Привет всем врагам, которые из кожи лезли, чтобы закрыть меня пожизненно в тюрьме! А я на море… Вы, лузеры, прошляпили меру пресечения. И не надейтесь, что сбегу. Я сегодня прилетаю в Украину, потому что через неделю судебное заседание по Майдану. Позже, друзьям, напишу, где я была с фотками. Я не любитель валяться на пляже, и организованных туров, это путешествие хоть и короткое, было самостоятельное и имело множество приключений на путях Хемингуэя”, – написала она.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.