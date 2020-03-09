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Программа, финансируемая Гейтсом, предложит домашние тесты на коронавирус

В фонде Билла Гейтса предложат программу, содержащую домашние тесты на китайский атипичный коронавирус.

Понедельник, 9 марта 2020, 11:51

Об этом сообщается в материале The Seattle Times.

“Тестирование нового коронавируса получит огромное ускорение в ближайшие недели, поскольку проект, финансируемый Биллом Гейтсом, и его фонд начинает предлагать наборы для домашнего тестирования, которые позволят людям брать мазок с носа и отправлять образцы для анализа”, – говорится в материале.

Уточняется, что люди также смогут оперативно отвечать на вопросы о своих перемещениях через онлайн-форму, что существенно облегчит работу медиков.

Как рассказали в фонде Гейтса, целью является обработка тысячи тестов на коронавирус в день.

При этом на данный момент еще не ясно, когда проект будет запущен.

Подчеркивается, что до сих пор тестирование на коронавирус было ограниченным и это приводило многих в замешательство.

“Расширенная программа тестирования для доставки наборов для общественности будет поддерживаться отдельной группой в рамках Фонда Гейтса. Когда система заработает, люди могут заполнять анкету онлайн. Если их симптомы не изменяются, они могут запросить набор для тестирования, который будет доставлен на дом в течение двух часов. Мазки будут собраны и доставлены в лабораторию для обработки”, – сказано в статье.

В целом, фондом Гейтса было выделено на борьбу с коронавирусом уже около 100 миллионов долларов.

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Теги: тест, коронавирус

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