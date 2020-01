Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Мероприятия 50-го по счету форума продлятся с 21 по 24 января и будут объединены ключевой темой “Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) за сплоченный и устойчивый мир”.

Среди ключевых тем, которые будут рассматривать мировые лидеры во время форума, определены следующие:

• Fairer Economies (дословно – “Более справедливые экономики”). Как отмечается, со времен Второй мировой войны неравенство богатства во многих странах резко возросло, “социальная мобильность изменилась, и сплоченность подорвалась”. “Как мы изменим экономику, чтобы рост приносил пользу многим, а не лишь немногим, и таким образом обеспечивал устойчивое развитие человечества?” – отмечается в описании темы. Спикерами в рамках этой панели выступят председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин и другие.

• Better Business (“Лучший бизнес”). Предусмотрено обсуждение развития бизнеса в условиях технологических и социальных перемен. Запланированы выступления немецкого экономиста Клауса Шваба, главного исполнительного директора Банка Америки Брайана Мойнихэна и других.

• Society & Future of Work (“Общество и будущее труда”). Запланировано обсуждение технологий, “которые разрушают нашу экономическую и социальную жизнь, но также помогают нам адаптироваться”, а также поиска консенсуса в рамках Четвертой промышленной революции. Спикерами будут президент США Дональд Трамп эко-активистка Грета Тунберг, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.

• Beyond Geopolitics (“Вне геополитики”). Будет обсуждаться сотрудничество в рамках преодоления конфликтов и глобальных проблем. Среди спикеров – президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие.

• Tech for Good (дословно “Технологии для добра”). Спикеры обсудят влияние новых технологий на общество и будущее человечества, а также возможные угрозы вследствие технологического прогресса. “Нам преподносят огромный спектр этических дилемм. Как нам согласовать правила, касающиеся генетически модифицированных детей, военных роботов и алгоритмов, определяющих наши шансы на жизнь?” – говорится в описании темы. В рамках этой панели выступят израильский историк Юваль Ной Харари, гендиректор Microsoft Сатья Наделл и другие.

• How to Save the Planet (“Как спасти планету”). Будут обсуждены ключевые климатические проблемы, а также рассмотрены меры по сохранению биоразнообразия и реагированию на риски изменения климата. В рамках данной панели выступит эко-активистка Грета Тунберг, исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган и другие.

• Healthy Futures (“Здоровое будущее”). В фокусе внимания этой панели – проблемы здравоохранения и обеспечение равного доступа всех к медицинской помощи. Среди спикеров – генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, исполнительный директор Oxfam Винни Бяньима и другие.

В рамках ВЭФ-2020 стартуют два глобальных проекта: образовательная программа, которая охватит 1 млрд человек, а также инициатива по высадке 1 млрд деревьев на планете.

В преддверии встречи был обнародован “Давосский манифест 2020 года”, первый вариант которого был принят в 1973 году. В этом документе заложены основные принципы деятельности компаний и их основные обязанности по отношению к обществу. В документе, в частности, изложена концепция о том, что бизнес должен служить интересам всего общества, а не просто его акционеров.

“Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, предали их. Наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5°C опасно проваливаются. Несмотря на то, что мир находится в переломном моменте, в этом году мы должны разработать “Давосский манифест – 2020″, для того чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств. Это то, для чего Всемирный экономический форум был создан 50 лет назад. Это то, что мы хотим реализовывать следующие 50 лет”, – заявил основатель и исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб.

Программа мероприятия в этом году основывается на указанном манифесте.

На форуме будут присутствовать около 3000 лидеров из 117 государств, включая руководителей 53 стран и правительств.

Украина на форуме в Давосе

В экономическом форуме примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Факт участия накануне подтвердила его пресс-служба.

“22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций”, – отметили в Офисе президента.

22 января в 16:15 Зеленский должен выступить на экономическом форуме в Давосе со спецзаявлением.

В рамках форума также будет работать площадка “Украинский дом”. Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука.

23 января состоится ежегодный Украинский завтрак – традиционное мероприятие, организованное по случаю Всемирного экономического форума. В этом году темой дискуссии станет “Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы”. Одним из модераторов должен стать Олег Сенцов.

В качестве почетного спикера ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Событие посетят ведущие политики, бизнесмены, представители гражданского общества, СМИ из Украины и всего мира.

22 января в 18:00 в Украинском доме должен выступить президент Владимир Зеленский.