Юрист в сфере технологий с напарником сгенерировали "все возможные мелодии" и защитили их авторским правом, чтоб те не попали под права интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает Vice.

Уточняется, что программисты сгенерировали в MIDI “все возможные мелодии” из-за того, что музыканты сегодня часто судятся за то, что музыка похожа отдельными наборами нот или частями.

Как рассказал автор идеи, юрист Дамьян Риль, часто имеет место не столько умышленная кража, как “ограничение математических уравнений”.

“Всегда есть шанс, что артисты придумали две похожие мелодии независимо друг от друга. По мнению программистов, именно от таких разбирательств они и хотят спасти музыкантов”, – говорится в материале.

Специалисты создали алгоритм, записавший все возможные музыкальные комбинации из 12 тактов и 8 нот. Данной тактикой часто пользуются хакеры для взлома паролей, перебирая все возможные комбинации.

Как рассказали авторы, алгоритм генерировал в секунду 300 тысяч мелодий, а в целом их вышло 68 миллиардов.

Все полученные мелодии были опубликованы под лицензией, которая предусматривает отказ от авторских прав.

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