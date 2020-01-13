В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции.

Об этом сообщается на странице проекта “По той бік новин”.

“Мы были шокированы, когда увидели выпуск программы “Геометрия Л” от проекта BIHUS.info, где антивакцинаторам дали трибуну для провозглашения фейков и манипулятивных заявлений… Менее чем за сутки под видео появилось более 700 комментариев, тогда как в предыдущих выпусках их около 400-500. Но зрада даже не в этом. Научные опровержения так и не прозвучали”, – отмечают авторы проекта.

На протяжении всей программы “с экрана сыпались манипуляции и оценочные суждения, которые затем будут использоваться как факты”.

Редактор “По той бік новин” Алена Романюк опровергала ложь Сергея Гули (гость Бигуса) о вакцинации в Японии. Адвокат смешал часть правды и часть лжи.

В проекте также напомнили, что и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в январе прошлого года рассказывала о вакцинах и вакцинации.

Журалисты “По той бік новин” утверждают, что зрители “Геометрии Л” даже если досмотрят выпуск до самого конца, так и могут остаться с убеждением, что вакцинация опасна.

А вот в комментариях под видео пользователи раскритиковали программу и предложили в следующий раз позвать ясновидящих: