Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
Он опубликовал медицинское заключение профессора, директора клиники “Шарите” Норберта Сутторпа. Именно в этой клинике лечится Кернес.
“Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – отмечается в сообщении медиков.
Фукс подчеркнул, что публикует медзаключение, “чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса”.
Аналогичный документ опубликовал в своих Instagram stories Родион Гайсинский – пасынок мэра Харькова.
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
- На днях действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.