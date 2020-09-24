Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, улучшается.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Он опубликовал медицинское заключение профессора, директора клиники “Шарите” Норберта Сутторпа. Именно в этой клинике лечится Кернес.

“Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – отмечается в сообщении медиков.

Фукс подчеркнул, что публикует медзаключение, “чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса”.

Аналогичный документ опубликовал в своих Instagram stories Родион Гайсинский – пасынок мэра Харькова.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.