Программные сбои не влияют на результат выборов в США – NYT

Об этом пишет издание The New York Times.

Однако, согласно комментариям представителей штата Мичиган, администратора округа и экспертов по вопросам безопасности выборов, проблемы с неофициальным подсчетом голосов в округах Антрим и Окленд были вызваны человеческими ошибками, а не программными сбоями. Чиновники пришли к выводу, что это единичные случаи, которые не свидетельствуют о более широких проблемах с подсчетом голосов в других местах.

В Джорджии проблемы с программным обеспечением повлияли лишь на то, что работники избирательных участков зарегистрировали избирателей в двух округах, а результаты подсчета зачислили в другие округа. Проблемы не повлияли на подсчет голосов.

“Тот, кто пытается ошибочно связать ситуацию в обоих штатах, распространяет дезинформацию, пытаясь подорвать целостность нашей избирательной системы”, – заявила Трейси Уиммер, пресс-секретарь Государственного департамента штата Мичиган.

К примеру, в округе Антрим, штат Мичиган, неофициальные результаты сначала показали, что новоизбранный президент Джозеф Байден победил Дональда Трампа примерно на 3000 голосов.

Однако чиновники вовремя обнаружили ошибку и подсчитали голоса. Тогда стало известно, что Трамп выиграл в этом округе примерно на 2500 голосов.

Проблема, по мнению экспертов по вопросам безопасности выборов и государственных служащих, заключалась в том, что работник сконфигурировал сканеры для голосования и системы отчетности по несколько разным версиям бюллетеней, что означало, что некоторые результаты не соответствовали правильному кандидату, когда загружали их в систему.

В округе Окленд, штат Мичиган, результат местных выборов изменился после того, как выборщики заметили ошибку в неофициальных подсчетах голосов. Первый итог показал, что действующий республиканский комиссар округа потерял должность, но исправленные итоги показали, что он ее сохранил. Избирательные работники округа ошибочно дважды подсчитали голоса из города Рочестер-Хиллз.

“Как республиканца, меня беспокоит то, что это преднамеренно неправильно преподносится, чтобы подорвать избирательный процесс. Это была единичная ошибка, которую быстро исправили”, – сказала Тина Бартон, клерк из Рочестер-Хиллз, в своем видео.

As the City Clerk of the City of Rochester Hills, this is my response to the inaccurate statement of @GOPChairwoman. https://t.co/TdxyIvEZ2J pic.twitter.com/t5C1VvGR01

— Tina Barton (@TLBsStory) November 7, 2020