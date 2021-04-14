Верифікований МОЗ інформаційний проєкт про коронавірус в Україні застосовує некоректну лексику на позначення осіб з інвалідністю.

Відповідний допис з’явився на сторінках “Коронавірус_Інфо” у месенджерах.

Так, інформуючи про те, що Україна розпочала щеплення проти COVID-19 вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, проєкт зазначив, що вакцину використовуватимуть “для імунізації маломобільних верств населення, інвалідів та їх доглядальників, освітян, які братимуть участь у ЗНО, спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади, співробітників патрульної поліції”.

Використання слова “інвалід” щодо осіб з інвалідністю не лише є нетактовним, оскільки зміщує акцент з самої людини, але й офіційно виведеним з ужитку. Ще у 2017 році Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю)”.

Цим законом, підписаним президентом Петром Порошенком у січні 2018 року, було передбачено внесення змін до кількох десятків законодавчих актів задля приведення чинного законодавства в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до:

офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю;

Факультативного протоколу до неї.

Відповідно до закону, слова “інвалід”, “особа з обмеженими фізичними можливостями”, “інвалід війни” та “дитина-інвалід” в усіх відмінках і числах замінено словами “особа з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни” та “дитина з інвалідністю”.

Зауважимо, що МОЗ позиціює проєкт “Коронавірус_Інфо” як “волонтерську спільноту”. Водночас канал зазначається в повідомленнях міністерства як “єдиний канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я України”. До того ж міністерство активно висвітлювало на своїх майданчиках в соцмережах запуск “Коронавірус_Інфо” на різних платформах (Telegram, Viber, BiP тощо).