Фильмы Федерико Феллини, как отдельная вселенная – ими восхищаются, их цитируют, пытаются воссоздать, критикуют, сравнивают, но не остаются к ним равнодушными. Один из самых ярких примеров – “Ночи Кабирии” 1957 года. Обманчивая простота неореализма работает декорацией для раскрытия яркого характера проститутки Кабирии – грубой, пошлой, и в то же время простой и наивной героини, которую блестяще воплотила муза и жена режиссера Джульетта Мазина.

Черно-белый фильм о жителях римского “дна” сосредотачивается не на криминале, а на человеческих слабостях. Наивная, но отважная проститутка Кабирия, стесняясь своей профессии, безуспешно пытается найти состоятельного покровителя, который забрал бы ее с собой из бедного квартала. А в глубине души она мечтает о вечной любви. Кабирия стремится быть счастливой как никто другой. У нее золотое сердце, она никогда не унывает и готова радоваться жизни по любому поводу.

Кабирия сеет вокруг себя доброту, и это часто оборачивается для нее унижениями и разочарованиями. Мечтам Кабирии не суждено было сбыться, она становится жертвой своей наивности, но находит в себе силы каждый раз после очередного падения собраться с духом и начать жить заново.

“Ночи Кабирии” получили две награды Каннского кинофестиваля в 1957 году, а также премию “Оскар” как “Лучший иностранный фильм”, за что ленту признали одним из лучших произведений итальянского кинематографа.

25 августа в 19:00 в кинотеатре “Жовтень” кинофестиваль “Молодость” и Kinove покажут отреставрированную копию известного фильма из цикла “Великі на великому”, где есть место добру и злу, разочарованию и надежде, предательству и любви. Но даже самая темная ночь когда-то сменится светлым днем.

Билеты вскоре доступны на: https://ticketsbox.com/molodist/