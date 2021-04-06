Про це повідомила в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання про те, чи є підготовлені підозри після проведення активних слідчих дій СБУ у справах, у яких фігурує Медведчук.

За її словами, усі кримінальні провадження, у яких фігурує прізвище Медведчука, буде доведено до логічного завершення.

“У нас є багато проваджень, в яких фігурує це прізвище… Декілька проваджень, які є, відкривалися за абсолютно різними заявами. Своє логічне продовження і закінчення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були би проєктами підозр, мені не надавалися”, – зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка запевнила, що слідство “дуже активно працює” в різних напрямах.

“Зокрема, по мережі автозаправок за фактами можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і з ухиленням від сплати податків. Також по діяльності “Українського вибору”, де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру через сприяння в окупації Криму”, – наголосила Венедіктова.

Що ж стосується самого Медведчука, то, за словами генпрокурорки, спочатку слідство збере матеріали, після чого буде оцінено їх якість і обґрунтованість. І лише тоді може йтися про проєкт підозри.

“Подивимося, які матеріали будуть зібрані слідством за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, і потім вже буде ставитися питання щодо проєкту підозри”, – заявила Венедіктова.

Санкції проти Медведчука: що відомо

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.