Об этом сообщает французская газета CNews.
LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Hennessy, Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, объявила, что займется производством “в больших количествах” антисептического геля для больниц. Этот шаг направлен на предотвращение нехватки антисептического средства в условиях пандемии коронавируса.
“Столкнувшись с риском нехватки во Франции, Бернар Арно (генеральный директор группы — ред.) попросил парфюмерно-косметическую отрасль LVMH мобилизовать свои производственные мощности для производства и предложить государственным органам значительные количества водно-спиртового геля”, — сообщили в компании.
Выпуск этой продукции будет осуществляться на трех производственных площадках, обычно предназначенных для парфюмерии и косметики (Dior, Guerlain и Givenchy).
Старт производства геля запланирован на понедельник, 16 марта. После эти гели будут “бесплатно доставлены французским органам здравоохранения в порядке приоритетности”. Продолжаться выпуск антисептика будет “столько, сколько потребуется”.
Первая поставка — 12 тонн антисептического геля — будет осуществлена в течение недели. Планируется, что гель будет доставлен в 39 больниц парижской сети Publique Assistance — Hôpitaux de Paris (AP-HP) — самой большой больничной системы в Европе.
Отметим, в настоящее время во Франции из-за коронавируса погибли более 90 человек. В стране введен ужесточенный карантинный режим.
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