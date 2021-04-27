Корпорація Facebook дозволить користувачам слухати музику та подкасти зі Spotify в рамках спільного проєкту Project Boombox.

Про це повідомили у блозі музичного сервісу.

Зазначається, що опцію прослуховування музики та подкастів розробляють фахівці обох сторін. Ця інтеграція покликана розширити співпрацю компаній.

Користувачі зможуть слухати подкасти та музику за допомогою нового мініплеєра для мобільних додатків соцмережі. Нововведення буде доступне користувачам iOS та Android безплатно й незалежно від наявності платної підписки.

Крім того, розробники спростять алгоритм поширення контенту зі Spotify у стрічці Facebook. Зокрема, при натисканні на кнопку “Поділитися” на сторінці користувача з’явиться плеєр з обраним аудіозаписом.

Для користування цим плеєром обов’язково потрібен обліковий запис у Spotify. Наявність підписки впливатиме на процес відтворення контенту. Наголошується, що користувачі безплатної версії зможуть прослуховувати записи у випадковому порядку з наявністю реклами, а власники платної підписки зможуть обирати, що слухати.

Прослуховування буде доступним у фоновому режимі.