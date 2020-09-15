Об этом сообщили в блоге компании.

Как известно, в июле 2018 года установила подводные дата центры на дне моря у побережья Шотландии. В августе того же года были запущены видеокамеры, позволяющие всем желающим в реальном времени следить за подводным дата-центром.

Для эксперимента 864 сервера были помещены на глубину 35 метров. В течение последних двух лет компания тестировала работу дата-центра под водой, отслеживала производительность и надежность.

Целью было подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что в герметичном контейнере на дне океана хранить данные надежнее.

Эксперты исходили из идеи, что на суше есть множество факторов, которые могут привести к поломке оборудования. Речь идет о коррозии от кислорода и влажности, колебаниях температуры, повреждениях оборудования людьми, которые меняют сломанные компоненты и прочих факторах.

Эксперимент показал, что при хранении серверов под водой процент поломок оборудования в 8 раз меньше. Ученые предполагают, что секрет успех в том, что сухой азот, которым был наполнен перед запечатыванием дата-центр, является менее агрессивной средой, чем кислород.

Поскольку испытания подводных центров доказали их эффективность, начались активные переговоры с командой подразделения Microsoft Azure, которое занимается вопросами облачных хранилищ данных.

В компании отметили, что сегодня более половины населения мира живет в пределах 200 км от побережья и размещение таких дата центров повсеместно могло бы обеспечить доступ к быстрому веб-серфингу и потоковой передаче видео и игр для многих.

Следующий шаг для команды — демонстрация того, что серверы могут быть легко удалены и переработаны, как только истечет их срок службы.