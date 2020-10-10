Covid-19 Украина

обновлено 10.10.2020 в 15:02

Всего:

256266(+5728)

Болеют:

138809(+5728)

Выздоровели:

112570(+1920)

Умерло:

4887(+108)

16:17 В Украине только одна область готова к смягчению карантина
16:01 В МОН предложили на две недели перевести школьников на дистанционное обучение
15:35 В Луганской области аплодисментами встретили спасателей, которые боролись с пожарами
15:14 Прокопив рассказал, с какой политсилой в Киевсовете могла бы объединиться «Евросолидарность»
14:42 В Сети появился первый трейлер сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
13:43 В «Евросолидарности» объяснили, почему не выдвинули своего кандидата на пост мэра Киева
13:03 В Киеве для сдачи ПЦР-теста на коронавирус очередь занимают с ночи – фотофакт
12:39 В армии США тестируют очки дополненной реальности для собак
12:04 В Португалии откроют самый длинный подвесной пешеходный мост в мире
11:35 В Киеве за минувшие сутки – более 530 новых случаев COVID-19
11:01 В МОЗ объяснили, кого частные лаборатории будут тестировать на коронавирус бесплатно
09:51 На фоне длительного карантина на улицах чилийского города появился морской слон – видео
08:55 Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан договорились о перемирии
07:56 В выходные в некоторых областях Украины пройдут дожди
07:30 На Донбассе боевики вновь нарушили режим тишины
02:35 SpaceX и Пентагон планируют создать сверхскоростную транспортную ракету
01:48 Кабмин предлагает, чтобы тарифы на «коммуналку» формировали местные власти
01:00 Кабмин одобрил выход Украины из соглашения СНГ по миграции
00:41 Новый мультфильм Pixar «Душа» не выйдет в кинотеатрах
00:25 Лечение COVID-19: Кабмин выделил 572 млн грн на обеспечение кислородом больниц
00:01 Взрыв дизельного бака в Бейруте: 4 человека погибли, десятки пострадали — фото, видео

09 октября

23:00 Кабмин утвердил план реализации Стратегии патриотического воспитания до 2025 года
22:17 MGM показал тизер сиквела «Семейки Адамсов»
21:24 «ПриватБанк» временно остановит работу всех сервисов
21:18 ВОЗ создала спецгруппу для изучения случаев повторного заражения COVID-19
20:35 Украина готова к отопительному сезону на 95%, – Шмыгаль
19:43 Члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов
19:30 80 лет Джону Леннону: топ-5 самых популярных песен

Прокопив рассказал, с какой политсилой в Киевсовете могла бы объединиться «Евросолидарность»

Глава столичной организации партии "Европейская солидарность" и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив рассказал, с какой политической силой в Киевсовете могла бы объединиться "ЕС".

Суббота, 10 октября 2020, 15:14

Об этом он сказал в интервью изданию “Большой Киев”.

“У нас очень простая и понятная система координат. Мы понимаем, что объединение возможно только с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы”, – сказал Прокопов.

По его словам, он допускает, что в Киевсовет могут зайти партии с пророссийским вектором.

“К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как из  украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции “ОПЗЖ”, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе”, – объяснил глава столичной ячейки “ЕС”.

Кроме того, Прокопов добавил, что “Евросолидарность” готова работать с политической силой будущего мэра в тех вопросах, которые будут приближать Киев к европейским стандартам жизни.

Теги: Європейська солідарність, Європейська солідарність, Киевсовет, місцеві вибори, Прокопів

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться