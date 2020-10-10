Прокопив рассказал, с какой политсилой в Киевсовете могла бы объединиться «Евросолидарность»

Глава столичной организации партии "Европейская солидарность" и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив рассказал, с какой политической силой в Киевсовете могла бы объединиться "ЕС".

Об этом он сказал в интервью изданию “Большой Киев”.

“У нас очень простая и понятная система координат. Мы понимаем, что объединение возможно только с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы”, – сказал Прокопов.

По его словам, он допускает, что в Киевсовет могут зайти партии с пророссийским вектором.

“К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как из украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции “ОПЗЖ”, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе”, – объяснил глава столичной ячейки “ЕС”.

Кроме того, Прокопов добавил, что “Евросолидарность” готова работать с политической силой будущего мэра в тех вопросах, которые будут приближать Киев к европейским стандартам жизни.