Прокопив рассказал, с какой политсилой в Киевсовете могла бы объединиться «Евросолидарность»

Об этом он сказал в интервью изданию “Большой Киев”.
“У нас очень простая и понятная система координат. Мы понимаем, что объединение возможно только с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы”, – сказал Прокопов.
По его словам, он допускает, что в Киевсовет могут зайти партии с пророссийским вектором.
“К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как из украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции “ОПЗЖ”, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе”, – объяснил глава столичной ячейки “ЕС”.
Кроме того, Прокопов добавил, что “Евросолидарность” готова работать с политической силой будущего мэра в тех вопросах, которые будут приближать Киев к европейским стандартам жизни.
- Ранее сообщалось, что Марина Порошенко возглавит команду партии “Европейская Солидарность” на местных выборах в Киевсовет.
- Председатель столичной организации партии “Европейская солидарность” и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объяснил, почему “ЕС” не выдвинула своего кандидата на пост мэра Киева.