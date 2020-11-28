Смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны будет расследовать прокуратура Аргентины. Следователи выяснят, есть ли вероятность медицинской халатности.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

После смерти Марадоны его адвокат заявил, что карета скорой помощи приехала через полчаса после вызова.

По результатам вскрытия, Марадона умер во сне. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и отек легких.

“Дело было возбуждено потому, что этот человек умер дома, и никто не подписал его свидетельство о смерти. Это не значит, что есть подозрения или нарушения”, – сообщил источник.

По данным аргентинского издания Todo Noticias, следователи должны проверить, могла ли медсестра, которая ухаживала за Марадоной после операции, перепутать препараты или пропустили прием необходимых лекарств.

В рамках следствия проведут токсикологическую экспертизу. Она покажет, какие именно препараты давали Марадоне перед смертью.