Об этом сообщает The New York Times.

В среду Фани Уиллис, недавно избранный прокурор от Демократической партии в округе Фултон, направила письмо многочисленным должностным лицам в правительстве штата, в том числе госсекретарю Брэду Раффенспергеру, с просьбой сохранить документы, связанные с телефонным звонком Трампа, во время которого экс-президент оказал давление на госсекретаря.

Отмечается, что это расследование делает Джорджию вторым штатом после Нью-Йорка, где против Трампа открыто уголовное дело. И это происходит в юрисдикции, где потенциальные присяжные вряд ли будут добры по отношению к бывшему президенту. К примеру, округ Фултон охватывает большую часть Атланты и подавляющим большинством поддержал на ноябрьских выборах президента Джо Байдена.

Примечательно, что расследование округа Фултон было начато после решения Канцелярии государственного секретаря штата Джорджия об открытии административного расследования.

О каком звонке идет речь?

2 января Трамп позвонил Раффенспергеру и потребовал от него “найти” ему достаточно голосов, чтобы отменить президентские выборы, а также угрожал госсекретарю “уголовным правонарушением”.

Согласно расшифровке разговора, Трамп призвал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу. При этом президент намекнул, что если Раффенспергер и Райан Джермени (юрисконсульт госсекретаря) не найдут бюллетени, которые якобы были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления.

“Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли штат”, – говорит Трамп.

Раффенспергер и Джермани отвергали утверждения Трампа о его победе в штате, объясняя, что он полагается на опровергнутые теории заговора. Они подчеркнули, что победа избранного президента Джо Байдена была справедливой и точной, но Трамп отвергал все их аргументы.

“Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов”, – говорил Трамп в беседе.

“Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста”, – заявил Трамп.

Он также фактически призвал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем.

Отметим, что голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

Ранее #Буквы приводили полную текстовую версию беседы Трампа с Раффенспергером и Джермани.