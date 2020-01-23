Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой прокуратуры Киева в четверг, 23 января.

Сообщалось, что следователи Днепровского управления полиции в Киеве под руководством прокуроров “прекратили деятельность лиц, организовавших сайт с “виртуальными” азартными играми.

Далее уточняется, что речь идет о сайтах favbet.com и favorit.com.ua, с помощью которых “предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события”.

“В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей “Фаворит спорт”, и создания соответствующего сайта в сети Интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы Закона Украины “О запрете игорного бизнеса в Украине”, — говорится в сообщении.

Во время спецоперации правоохранители провели обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, изъяв их компьютерную технику и платежные карты. По результатам экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам дела о подозрении по ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом).

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 23 января оба указанных правоохранителями сайта работают.

При этом на странице “Фаворит Спорт” в Facebook (сайт favoritsport.com.ua) информацию об обысках в офисах компании отрицают. Кроме того, произошедшее в “Фаворит Спорт” назвали информационной атакой на компанию со стороны российских конкурентов.

“Источником дискредитации репутации Favbet стали российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” №2285д. А именно в части запрета деятельности на игорном рынке Украины компаний, конечными бенефициарами которых являются юридические или физические лица российского происхождения”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.