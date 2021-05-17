Молдовська прокуратура взялася за вивчення відео українського судді Миколи Чауса. Викрадений у Кишиневі півтора місяця тому суддя сьогодні опублікував відеозвернення.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

“Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію”, – заявили в прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах.

У молдавській прокуратурі додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Адвокат Чауса Юліан Балан зазначив, що вважає відео “дуже дивним”.

“Дуже важко сказати чи справжнє воно, але у нього дуже сумні очі. Зі мною на зв’язок він не виходив”, – сказав Юліан Балан.

Також він зазначив, що зв’язувався з Україною з приводу розслідування зникнення Чауса, але “поки ніяких новин немає”.

Відзначимо, що звернення Чауса з’явилося напередодні візиту до Києва в.о. прем’єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя. Згідно із заявою міністерства закордонних справ і євроінтеграції, Чокой 17 травня візьме участь в Києві в тристоронній зустрічі, присвяченій питанням євроінтеграції. Однак, згідно з поінформованим джерелами молдовського видання, Чокой намір також обговорити з українською стороною питання викрадення Чауса.

Зазначимо, у зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав у Молдові. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.

Як відомо, Миколу Чауса викрали в центрі Кишинева на початку квітня. Викрадачі виїхали в Україну.

Згодом з’явилася інформація, що до викрадення причетні представники українських спецслужб.

Повідомляли, що Чауса могли тримати на об’єкті Міноборони України в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). Також зазначалося, що екссуддю українська влада хоче якось “легалізувати”, “підкинувши” його десь на кордоні (наприклад, з невизнаним Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом).

#Букви отримали інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, що після невдалих спроб “підкинути” Чауса на кордоні його могли “підкинути” матері.

У зв’язку із цим кореспондент #Букв вирішив навідатися до матері Чауса в село Надинівка (Чернігівська область), щоб дізнатися, чи дійсно там перебуває викрадений суддя.

Ганна Созонівна заперечила, що Микола Чаус у неї вдома, і поділилася думками щодо його викрадення. Жінка також поінформувала, що до неї раніше неодноразово приходили силовики й розшукували Миколу Чауса. Такий обшук відбувся у неї вдома невдовзі після публікації в Тelegram-каналі “Трубу прорвало” матеріалів прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.