Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году.

Об этом в комментарии государственному информагенству “Укринформ” сообщила пресс-секретарь ведомства Брехт ван де Мосдейк.

“Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать”, — добавила она.

По информации источников издания, подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой.

Напомним, Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.