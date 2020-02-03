Об этом в комментарии государственному информагенству “Укринформ” сообщила пресс-секретарь ведомства Брехт ван де Мосдейк.
“Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать”, — добавила она.
По информации источников издания, подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой.
Напомним, Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
- В июне 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам России (Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову) и одному гражданину Украины (Леониду Харченко в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению “Боинга 777” (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.
- 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
- В начале сентября Цемах был отдан Украиной России в рамках обмена пленными.
- Уже в декабре Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.