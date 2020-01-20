В Офисе Генерального прокурора открыли уголовные дела по преступлениям в условиях вооруженного конфликта по показаниям освобожденных украинских пленных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в своих показаниях ранее незаконно удерживаемые лица рассказали о пытках и жестоком обращении с гражданским населением со стороны террористов “ДНР-ЛНР”.

“Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, которые их совершили, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного дела по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, служебными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций “ДНР” и “ЛНР”, совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военными”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент уже было установлено 160 мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Донбасса.