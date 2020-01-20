Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в своих показаниях ранее незаконно удерживаемые лица рассказали о пытках и жестоком обращении с гражданским населением со стороны террористов “ДНР-ЛНР”.
“Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, которые их совершили, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного дела по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, служебными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций “ДНР” и “ЛНР”, совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военными”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент уже было установлено 160 мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.
- Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.