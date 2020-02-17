Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, правоохранительные органы оккупированного полуострова 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированного города Керчь.
Производство открыто по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) УК Украины.
- Народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник опубликовал имена украинских рыбаков, которых ФСБ России задержало в Азовском море.
- 16 февраля так называемый Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ России в Азовском море.