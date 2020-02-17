Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту незаконного захвата в Азовском море украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, правоохранительные органы оккупированного полуострова 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированного города Керчь.

Производство открыто по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) УК Украины.