Киевская местная прокуратура № 6 и Печерское управление полиции сообщили о подозрении 31-летнему мужчине по факту препятствования работе журналистки 28 ноября на территории парка "Славы".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“Установлено, что подозреваемый, подошел к журналистке, которая в это время вела репортаж по случаю Дня памяти жертв голодоморов и выбил из ее рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он агрессивно высказал свое недовольство и ушел”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшего и обнаружили вещественные доказательства, в частности одежду, в которой мужчина напал на журналистку.

Фото: Киевская городская прокуратура

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальная санкция наказания предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет.