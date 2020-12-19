Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“Установлено, что подозреваемый, подошел к журналистке, которая в это время вела репортаж по случаю Дня памяти жертв голодоморов и выбил из ее рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он агрессивно высказал свое недовольство и ушел”, – говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность нападавшего и обнаружили вещественные доказательства, в частности одежду, в которой мужчина напал на журналистку.
Фото: Киевская городская прокуратура
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Максимальная санкция наказания предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет.
- В июне Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Всего за шесть месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении журналистов.