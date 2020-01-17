Прокуратура предупредила хищение средств на строительстве столичного метро

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Уточняется, что 16 января 2020 года Печерский суд Киева наложил арест на средства на банковских счетах “Киевметробуда” и его подразделений.
“Это сделано в рамках уголовного дела для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами “Киевметробуда” и подконтрольных руководству других предприятий во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” на жилищный массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о передаче указанных средств с возможностью выплат на строительство метрополитена.
- Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.
- В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также ответвления в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продолжения линии.
- В марте 2019 года Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал строительство метро на Виноградарь.