15:08 За 1,5 месяца по делам «ПриватБанка» подано 285 судебных исков
15:03 Парламент поддержал постановление для улучшения социальной защиты детей
14:58 «Коней на переправе не меняют»: Арахамия назвал условие для отставки Гончарука
14:31 Правительство не отчиталось депутатам впервые за 28 лет, – Геращенко
14:29 Рада сделала шаг к согласованию изменений в законодательство по предотвращению коррупции
14:04 Прокуратура предупредила хищение средств на строительстве столичного метро
13:46 МВФ поддержал правительство Гончарука
13:14 Пристайко анонсировал визит в Украину спецпредставителя Ирана из-за крушения Boeing
13:08 Важна позиция фракции: премьер Гончарук обсуждал со «слугой» Третьяковой свою отставку
13:05 Нардепы намерены разрешить Кабмину определять админцентры территориальных общин
12:46 Знак качества для достоверных СМИ: Бородянский представил законопроект о дезинформации
12:11 Министр Бородянский хочет сажать «ботов» на срок от 5 до 7 лет
11:52 Правительство продолжает работать в штатном режиме, – Гончарук
11:36 Один из организаторов Atlas Weekend пополнил ряды «слуг народа» в Раде
11:30 В Ровенской области произошла масштабная авария из семи авто: есть пострадавшие
11:27 Зеленский пообещал рассмотреть отставку премьера, не имея на это права
10:00 Повестка дня Рады: вопросы к министрам, лизинг и замена Яременко, – трансляция
09:38 В Конгресс США внесли резолюцию о двухпартийной поддержке Украины
Эксклюзив
08:59 Медиаюрист считает переписку «слуг» об увольнении ведущего Пояркова влиянием на свободу слова
08:48 Нацсовет назначил проверку ZIK из-за трансляции брифинга МВД по делу Шеремета
08:41 Обнародование пленок застало Гончарука в кабинете Зеленского
08:09 В результате атаки американской базы в Ираке пострадало 11 военных
07:54 На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб украинский военный
07:28 Сегодня в Украине до +9 °C
01:58 Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G посмертно попадут в Зал славы рок-н-ролла

Прокуратура предупредила хищение средств на строительстве столичного метро

В Офисе генерального прокурора объявили о предупреждении хищения средств на строительстве метро в Киеве.

Пятница, 17 января 2020, 14:04

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что 16 января 2020 года Печерский суд Киева наложил арест на средства на банковских счетах “Киевметробуда” и его подразделений.

“Это сделано в рамках уголовного дела для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами “Киевметробуда” и подконтрольных руководству других предприятий во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” на жилищный массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о передаче указанных средств с возможностью выплат на строительство метрополитена.

  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.
  • В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также ответвления в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продолжения линии.
  • В марте 2019 года Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал строительство метро на Виноградарь.
Теги: Київ, корупция, прокуратура, метро

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!