Прокуратура предупредила хищение средств на строительстве столичного метро

В Офисе генерального прокурора объявили о предупреждении хищения средств на строительстве метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что 16 января 2020 года Печерский суд Киева наложил арест на средства на банковских счетах “Киевметробуда” и его подразделений.

“Это сделано в рамках уголовного дела для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами “Киевметробуда” и подконтрольных руководству других предприятий во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” на жилищный массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о передаче указанных средств с возможностью выплат на строительство метрополитена.