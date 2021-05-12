Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в комунальному підприємстві "Київміськсвітло", що належить до сфери управління Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн гривень.

“Згідно з матеріалами слідства, з метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (так звана схема “відкату”), вказаними підприємствами за передньою змовою зі службовими особами КП “Київміськсвітло” проведено фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, залучених нібито до субпідрядних робіт по освітленню столиці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Прокуратура Києва

Зазначається, що під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП “Київміськсвітло”, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, долучений до протиправної схеми.

Як повідомлялося, 12 травня прокуратура та ДФС прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації (КМДА) та неназваного приватного підприємства. Вони пов’язані зі справою про заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.