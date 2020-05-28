Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко без надлежащего изучения материалов частично удовлетворила заявление об обеспечении иска и приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

При этом установлено, что заявитель, от имени которого подавался иск в Барышевский райсуд, его не подписывал и с иском не обращался.

“Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено главе Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины”, – говорится в сообщении.

Отметим, дело на Литвиненко открыли после журналистского расследования, в котором было установлено, что истец – местная жительница Оксана Пасенко – не подавала на авиакомпанию в суд. Якобы от нее поступило заявление нардепу Александру Дубинину с требованием посодействовать в обеспечении исполнения решения суда. Дубинин является менеджером группы “Приват” олигарха Игоря Коломойского, который владеет “Международными авиалиниями Украины”.