Правоохранители открыли уголовное производство "по факту вероятной слежки" за народным депутатом, главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Так, сегодня в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит нардепу Арахамии, обнаружен подозрительный предмет.

Об инциденте народный избранник также сообщал в соцсетях. Он рассказал, что нашел на внешней части своего автомобиля неизвестный черный сверток. Устройство прикрепили под задним правым колесом.

Согласно предварительным данным правоохранителей, обнаруженное устройство является “трекером для отслеживания перемещений автомобиля”.

“Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование”, – отмечается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

По результатам экспертизы обнаруженного устройства будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.