Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
Так, сегодня в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит нардепу Арахамии, обнаружен подозрительный предмет.
Об инциденте народный избранник также сообщал в соцсетях. Он рассказал, что нашел на внешней части своего автомобиля неизвестный черный сверток. Устройство прикрепили под задним правым колесом.
Согласно предварительным данным правоохранителей, обнаруженное устройство является “трекером для отслеживания перемещений автомобиля”.
“Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование”, – отмечается в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
По результатам экспертизы обнаруженного устройства будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.
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