Об этом в Facebook сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.
“Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницкой области.
31 августа он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня, 5 сентября, он умер”, – написал Габинет.
После госпитализации Синишин находился в состоянии средней тяжести – у него была повышенная температура и пневмония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.
- Ранее сообщалось, что за последние сутки, 5 сентября, в мире коронавирусом заразились рекордные 304 626 человек.