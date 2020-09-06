В Хмельницкой области 5 сентября от коронавируса умер областной прокурор Олег Синишин. Его госпитализировали около недели назад.

Об этом в Facebook сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

“Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницкой области.

31 августа он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня, 5 сентября, он умер”, – написал Габинет.

После госпитализации Синишин находился в состоянии средней тяжести – у него была повышенная температура и пневмония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.