Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники требовали $100 000 у банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом “расследовании” и не публиковать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.

Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур в помещении банка сразу после получения средств.

Впоследствии был разоблачен и его сообщник.

Фото: СБУ

Прокурор и сотрудник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления совместном с искусственным созданием доказательств обвинения, составлении заведомо поддельных официальных документов, а также законченном покушении на мошенничество, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сотруднику СБУ также инкриминируют разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.