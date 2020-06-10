Об этом сообщает “Слідство.інфо”.

На этой неделе в Службе безопасности Украины Стерненко подготовили сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч.1, ст.115) и вручили активисту повестку о вызове для вручения этого подозрение.

По данным “Слідства.Інфо”, такое же подозрение следователи СБУ подготовили Стерненко еще месяц назад. Тогда старший группы прокуроров Андрей Радионов отказался его подписывать и вышел из дела. Он объяснил свое решение в документе на 13 страниц. Расследовательское агентство публикует часть этого документа.

В документе говорится о том, что следствие предвзятое, а подозрение – незаконное и противоречит собранным в расследовании доказательствам. Также там упоминается о генеральном прокуроре Ирине Венедиктовой. Ее Радионов считает необъективной в этом деле, а ее действия – угрожающими независимости прокуроров. Прокурор вспомнил и публичные обещания Венедиктовой объявить Стерненко подозрение в любом случае, несмотря на то, что по закону она не может вмешиваться в расследование. Радионов даже подал на Венедиктову жалобу в специальный орган, который контролирует прокуроров.

Вскоре после этого прокурор перевелся в другой департамент, а значит был исключен из дела Стерненко.

В то же время сам Сергей Стерненко в Facebook прокомментировал этот документ и отметил, что прокурора Радионова “просто выбросили из дела, назначили ручного Бозовуляка и нагнули следователя”.

“И теперь подозрение мне уже согласовали. Оно все такое же необоснованное, предвзято составленное и бездоказательное”, — заявил Стерненко.

Ранее сообщалось, что Стерненко уведомили о новом подозрении о совершении убийства.