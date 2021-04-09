Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как извещалось, в августе 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура частично закрыла уголовное производство по формуле “Роттердам+”. В ноябре Высший антикоррупционный суд возобновил следствие. НАБУ требовало от Офиса генпрокурора заменить прокурора по делу после инцидента.

Уже 21 января САП снова закрыла дело “Роттердам+”. Тогда НАБУ подало жалобу на имя и.о. руководителя САП Максима Грищука. Через неделю САП возобновила расследование.

“[Старший группы прокуроров] прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в Высший антикоррупционный суд. Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко”, — объяснили в бюро.

НАБУ намерена обжаловать это решение и еще раз обратиться к генпрокурору Ирине Венедиктовой для замены старшего группы прокуроров.

“За гранью здравого смысла: сегодня прокурор Пономаренко третий раз закрыл дело “Роттердам+”. И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, что оценку делу должен предоставить суд”, — сообщили в Бюро.

Что известно о “Роттердам+”?

“Роттердам+” – методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с мая 2016-го по июнь 2019 года.

Ее действие прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом “О рынке электроэнергии”, который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), из-за формулы “Роттердам +”.

По данным следствия, в 2016 году при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (”Роттердам+”) чиновники обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, были созданы условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке (и, как следствие, для роста тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей).

Отмечалось, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие настаивало, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 4,3 млрд грн получили частные компании — инициаторы введения “Роттердам+”.

В августе этого года в НАБУ сообщали, что экономические последствия всего периода действия формулы (2016 – июль 2019) оценены в научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.