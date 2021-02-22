Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Документы будут переданы с соблюдением правил секретности большого жюри (коллегии присяжных, которая определяет целесообразность выдвижения каких-либо обвинений), то есть их распространение будет ограничено.
Таким образом суд решил проблему с торможением судебного процесса защитой Трампа и прекратил борьбу бывшего президента за сокрытие этих документов.
Требования касались документов Трампа за 2011-2019 годы. Это и декларации его фирмы Mazars, и документы о назначении Трампом Майкла Коэна и якобы выплаты ему тайных денег, которые юрист должен был передать двум женщинам, утверждавшим, что они имели внебрачные связи с будущим президентом.
В июле прошлого года Верховный суд отклонил требования Трампа о предоставлении ему иммунитета от повестки в суд с требованием предоставления его налоговой декларации. Судьи вернули дело в суд низшей инстанции.
В октябре федеральный апелляционный суд заявил, что нет оснований предполагать, что от Трампа требуют чего-то большего, чем обычно требуется при расследовании финансовых и корпоративных преступлений. Тогда личные юристы Трампа вернули дело в Верховный суд.
- Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты по 2016 и 2017 годы. По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.
- Трамп в ответ заявил, что СМИ распространяют фейки, снова поднимают информацию о его налогах и “прочую ерунду с незаконно полученной информации” перед выборами и делают это “только с плохими намерениями”.
- Напомним, с 45-м президентом США связано более 15 уголовных производств. Он может столкнуться с не менее 6 судебными процессами, которые связаны не только с его финансовыми делами.