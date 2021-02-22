Верховный суд предоставил прокурору Нью-Йорка путь для получения налоговых деклараций Дональда Трампа. Бывший президент США долгое время боролся, чтобы защитить свои финансовые документы от прокуратуры.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Документы будут переданы с соблюдением правил секретности большого жюри (коллегии присяжных, которая определяет целесообразность выдвижения каких-либо обвинений), то есть их распространение будет ограничено.

Таким образом суд решил проблему с торможением судебного процесса защитой Трампа и прекратил борьбу бывшего президента за сокрытие этих документов.

Требования касались документов Трампа за 2011-2019 годы. Это и декларации его фирмы Mazars, и документы о назначении Трампом Майкла Коэна и якобы выплаты ему тайных денег, которые юрист должен был передать двум женщинам, утверждавшим, что они имели внебрачные связи с будущим президентом.

В июле прошлого года Верховный суд отклонил требования Трампа о предоставлении ему иммунитета от повестки в суд с требованием предоставления его налоговой декларации. Судьи вернули дело в суд низшей инстанции.

В октябре федеральный апелляционный суд заявил, что нет оснований предполагать, что от Трампа требуют чего-то большего, чем обычно требуется при расследовании финансовых и корпоративных преступлений. Тогда личные юристы Трампа вернули дело в Верховный суд.