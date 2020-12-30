Прокуроры Офиса генерального прокурора заявили об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Суд эту просьбу удовлетворил.

Об этом шла речь на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 30 декабря.

В начале судебного заседания представитель обвинения – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Грицан озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства.

Эту просьбу прокурор аргументировал возможной необоснованностью предъявленного Татарову подозрения.

“Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей… В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным”, – заявил Грицан.

В заявлении говорится о необходимости изучения материалов дела в полном объеме (на что у новой группы прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности и смены группы процессуальных руководителей).

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров.

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

После непродолжительного перерыва ВАКС удовлетворил заявление прокуроров.

“Заявление прокурора… об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения”, – объявил решение Тимур Хамзин.

Стоит отметить, что до передачи дела из НАБУ им занимались прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а не Офиса генпрокурора).

Что инкриминируют Татарову

О подозрении Олегу Татарову сообщили 18 декабря.

Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Речь идет о расследовании, в рамках которого руководство Нацгвардии обвинили в сделке по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, расположенном на окраине столицы.

НАБУ оценило ущерб от изменения локации квартир в 81 млн гривен.

Ранее НАБУ в рамках этого расследования сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Подозрение получил и бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.