Об этом шла речь на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 30 декабря.
В начале судебного заседания представитель обвинения – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Грицан озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства.
Эту просьбу прокурор аргументировал возможной необоснованностью предъявленного Татарову подозрения.
“Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей… В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным”, – заявил Грицан.
В заявлении говорится о необходимости изучения материалов дела в полном объеме (на что у новой группы прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности и смены группы процессуальных руководителей).
Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров.
После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
После непродолжительного перерыва ВАКС удовлетворил заявление прокуроров.
“Заявление прокурора… об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения”, – объявил решение Тимур Хамзин.
Стоит отметить, что до передачи дела из НАБУ им занимались прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а не Офиса генпрокурора).
Что инкриминируют Татарову
О подозрении Олегу Татарову сообщили 18 декабря.
Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Речь идет о расследовании, в рамках которого руководство Нацгвардии обвинили в сделке по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, расположенном на окраине столицы.
НАБУ оценило ущерб от изменения локации квартир в 81 млн гривен.
Ранее НАБУ в рамках этого расследования сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
Подозрение получил и бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.
Заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.
- 23 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины. Из-за этого Татарову не смогли сегодня избрать меру пресечения. Высший антикоррупционный суд 28 декабря также не смог избрать меру пресечения Татарову: на заседание не явились прокуроры.
- Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пригрозил наказать “правовыми методами” руководителя НАБУ Артема Сытника.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уголовное производство, фигурантом которого является Олег Татаров. Отвечая на вопрос, считает ли он Татарова коррупционером, Зеленский заявил, что “не может делать такие выводы”.