Прокуроров по делу о расстрелах на Майдане исключили из судебного процесса

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее постановление принял Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Прокурор Симонов извинился перед собравшимися и добавил, что они вынуждены покинуть зал суда. Присутствующие аплодировали им, когда они выходили из зала заседания.
После этого три представительницы пострадавших, в том числе и Евгения Закревская, подали заявление об отводе новой группы прокуроров. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
“Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об отводе удовлетворению не подлежит”, – отметила председательствующая судья Маргарита Васильева.
Такое решение пострадавшие, которые участвуют в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками “Ганьба”.
Напомним, вчера Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест. В новую группу вошли: Сергей Куцый, Александр Субботин, Шеваленко.
- Ранее в ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), отмечали, что это судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.
- В ходе заседания представители прокуратуры и потерпевшие ходатайствовали о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” из-за отсутствия части пострадавших и экс-“беркутовца” Маринченко.