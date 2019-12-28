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Прокуроров по делу о расстрелах на Майдане исключили из судебного процесса

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.

Суббота, 28 декабря 2019, 13:42

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее постановление принял Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Прокурор Симонов извинился перед собравшимися и добавил, что они вынуждены покинуть зал суда. Присутствующие аплодировали им, когда они выходили из зала заседания.

После этого три представительницы пострадавших, в том числе и Евгения Закревская, подали заявление об отводе новой группы прокуроров. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

“Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об отводе удовлетворению не подлежит”, – отметила председательствующая судья Маргарита Васильева.

Такое решение пострадавшие, которые участвуют в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками “Ганьба”.

Напомним, вчера Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест. В новую группу вошли: Сергей Куцый, Александр Субботин, Шеваленко.

Теги: прокурор, Рябошапка, суд

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