Результаты прохождения опубликованы на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.
Прокурор Игорь Земсков дал комментарий “Громадському”, в котором не стал раскрывать детали проведения собеседования, отметив, что “большинство вопросов касались расследований”.
Земсков пояснил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он – старший группы прокуроров.
Накануне семьи погибших Героев Небесной Сотни требовали от генерального прокурора Руслана Рябошапки вернуть исключенных прокуроров в рамках дела о расстрелах активистов Майдана.
- 29 декабря из плена боевиков “ДНР/ЛНР” в рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Среди них 12 военнослужащих и 64 гражданских. Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 освобожденных украинцев.
- Боевикам были переданы террористы, убийцы и пятеро экс-“беркутовцев”, подозреваемых в расстреле активистом Майдана.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы пятеро экс-“беркутовцев” не были включены в процесс обмена удерживаемыми лицами, боевики не отдали бы пленных украинских воинов. Также Зеленский сообщил, что если бы была возможность поменять даже 100 “беркутовцев” на одного украинского разведчика, он бы сделал это.
- Мониторинговая миссия ООН обеспокоена тем, что обмен бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 активистов, затруднит расследование дел Майдана.