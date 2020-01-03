Трое прокуроров по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

Результаты прохождения опубликованы на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

Прокурор Игорь Земсков дал комментарий “Громадському”, в котором не стал раскрывать детали проведения собеседования, отметив, что “большинство вопросов касались расследований”.

Земсков пояснил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он – старший группы прокуроров.

Накануне семьи погибших Героев Небесной Сотни требовали от генерального прокурора Руслана Рябошапки вернуть исключенных прокуроров в рамках дела о расстрелах активистов Майдана.