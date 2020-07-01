Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Такую меру пресечения прокуроры просят избрать лишь до 10 июля 2020 года.

“Прошу применить к Порошенко Петру Алексеевичу меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10 июля 2020 года. Возложить на Петра Порошенко обязательства являться по каждому требованию к следователю, не отлучаться из Киева, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по уголовному делу и сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу”, – заявил один из прокуроров во время заседания в Печерском районном суде Киева.

По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо” – председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к совершению преступления, а именно “превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Следователи настаивают, что Порошенко якобы оказывал давление на главу СВР в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

В обвинении говорится, что штатным расписанием СВР была предусмотрена только одна должность первого замглавы службы. На момент назначения Семочко она была уже занята (и в смете не были предусмотрены средства на “содержание второй должности первого заместителя главы СВР”). Прокуроры настаивают, что в результате такого назначения госбюджет понес ущерб в размере 557 тысяч гривен.

Еще одна претензия следствия состоит в том, что Семочко “безосновательно получил доступ к документам, содержащим гостайну”.

Стоит отметить, что 10 июля 2020 года истекает срок расследования этого дела относительно Порошенко. В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования. Его суд должен рассмотреть отдельно.