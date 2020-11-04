Об этом рассказывают #Буквы.
“Мы очень довольны тем, как все идет. Мы действительно так считаем. Я здесь, чтобы сказать вам – мы на пути к победе на этих выборах”, – сказал Байден.
Бывший вице-президент попросил своих сторонников терпеливо подождать, пока в штатах продолжаются подсчеты голосов.
“Мы понимали, что из-за беспрецедентного досрочного голосования и голосования по почте, это займет некоторое время. Нам нужно набраться терпения, пока … тяжелая работа по подсчету голосов не будет закончена, и она не закончится, пока не будут подсчитаны все голоса, все бюллетени не будут подсчитаны”, – продолжил Байден.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не рассчитывает на раннюю победу в гонке, так как в южных штатах его оппонент, Дональд Трамп, получил лидерство по предварительным подсчетам голосов.