Выступая в Уилмингтоне, штат Делавэр, кандидат от Демократической партии Джо Байден сказал, что "чувствует себя хорошо", но призвал к терпению, поскольку подсчет голосов продолжался в нескольких ключевых штатах по всей стране.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Мы очень довольны тем, как все идет. Мы действительно так считаем. Я здесь, чтобы сказать вам – мы на пути к победе на этих выборах”, – сказал Байден.

Бывший вице-президент попросил своих сторонников терпеливо подождать, пока в штатах продолжаются подсчеты голосов.

“Мы понимали, что из-за беспрецедентного досрочного голосования и голосования по почте, это займет некоторое время. Нам нужно набраться терпения, пока … тяжелая работа по подсчету голосов не будет закончена, и она не закончится, пока не будут подсчитаны все голоса, все бюллетени не будут подсчитаны”, – продолжил Байден.